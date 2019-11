Une supportrice des Stampeders pas comme les autres

Connie Fekete, partisane de l’équipe de football des Stampeders, se présente régulièrement au stade McMahon de Calgary, pour se tenir au courant des blessures et des performances des joueurs, et souvent elle se dirige vers les lignes de touche pour offrir des biscuits faits maison aux joueurs.

Connie Fekete travaille comme barista au Cornerstone Music Cafe, mais ce qu’elle préfère, c’est le câlin qu’elle reçoit lorsque les joueurs viennent chercher les biscuits au bord du terrain.

Elle explique ne pas se souvenir de la date exacte de sa première livraison de biscuits, cependant elle pense que cela a commencé en 2011. Depuis lors, dit-elle, le nombre de pâtisseries cuisinées n’a fait que grandir.

Parfois elle offre même des surprises à certains d’entre eux, comme prochainement, le demi défensif Brandon Smith, qui prendra sa retraite à la fin de sa 12e saison.

« Brandon est un gars discret qui ne dit pas grand-chose, mais il fait tout ce qu'il fait est à 100 % », confie-t-elle.

Saveurs préférées

Connie Fekete dit qu'elle prépare actuellement des biscuits pour 11 joueurs, chacun aura droit à sa saveur préférée.

Snickerdoodles pour le quart arrière Bo Levi Mitchell, le receveur large Juwan Brescasin et le joueur de ligne offensive Ucambre Williams. Pépite de chocolat, moitié sucre, pour le récepteur large Eric Rogers. Des biscuits au M & M pour le joueur de ligne offensive Derek Dennis, au sucre et au chocolat pour récepteur large Reggie Begelton, des pépites de chocolat ordinaires pour Terry Williams, Wynton McManis, Kamar Jorden et Don Jackson, et enfin, noix de macadamia au chocolat blanc pour Brandon Smith.

Pas de biscuits pour les nouveaux

La supportrice respecte quelques règles en matière de distribution de biscuits, et la première est la plus originale.

« Je ne fais pas de biscuits pour les nouveaux,comme ça ils sont obligés de rester (dans l’équipe) », dit-elle.

Le Stampeder à la retraite, Juwan Simpson, dit adorer les biscuits de Connie Fekete. Photo : Connie Fekete

Elle ne fait pas non plus de biscuits pour les joueurs qui ne prennent pas le temps de se présenter après l'entraînement.

Fait avec amour

Le joueur Brandon Smith dit que « les gars attendent toujours avec impatience la cuisson de Fekete ».

« Connie met beaucoup d'amour dans ses biscuits, elle est une fan fidèle et nous n’avons que de l’amour pour elle dans ce vestiaire », confie-t-il.

Pour la supportrice beaucoup de joueurs vivent loin de chez eux. « Ils ont une femme et des enfants à la maison, et ils doivent leur manquer, car la saison est longue. Voici un petit quelque chose pour remonter le moral », déclare-t-elle.

Connie Fekete a assisté à la Coupe Grey l'an dernier à Edmonton pour soutenir les Stampeders de Calgary. Photo : Johany Jutras

Elle prédit que les stampeders gagneront la demi-finale de la division ouest ce dimanche contre les Blue Bombers de Winnipeg et remporteront la Coupe Grey 2019 plus tard ce mois-ci.

Avec les informations de Colleen Underwood