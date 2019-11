Alexis Brunelle-Duceppe : un élu à la fois pressé et reconnaissant

Après s'être imposé dans la circonscription de Lac-Saint-Jean lors du scrutin du 21 octobre dernier, ce nouveau venu en politique avait rapidement exprimé sa volonté de se mettre au travail.

Depuis ce temps, il a fait preuve de beaucoup d'empressement, un comportement qui a un peu agacé les responsables de la formation offerte à tout nouvel élu fédéral.

À Ottawa, ils m’ont déjà dit que j’étais ‘’un peu fatigant’’. Je voulais absolument avoir ma formation le plus tôt possible pour pouvoir être fonctionnel. Finalement, ils me l’ont donnée. Ils m’ont conseillé d’être ‘’plus patient’’ [à l’avenir]. Je ne voyais pas ça comme une preuve d’impatience. Je voulais juste me mettre au travail le plus rapidement possible.

Alexis Brunelle-Duceppe