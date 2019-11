Soccer : les Patriotes qualifiés pour la finale du Championnat canadien universitaire

Le héros du dernier match, Gabriel Balbinotti, a récidivé en marquant de la tête au début du temps supplémentaire (1-0) et a permis aux Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) de se qualifier pour la finale du Championnat canadien universitaire de soccer masculin.

L’équipe trifluvienne a ainsi relégué la formation des Ravens de l’Université Carleton, qui ne s’était inclinée qu’à une seule reprise au cours de la saison régulière, au match pour la troisième place.

Il faut dire que les Patriotes ont pu bénéficier de l’avantage d’un homme pour toute la durée du temps supplémentaire, puisque l’attaquant des Ravens Daniel Assaf a été expulsé de la partie après avoir reçu deux cartons jaunes.

En se qualifiant pour la finale, les Trifluviens sont donc assurés d’une médaille et du meilleur résultat de leur histoire à ce tournoi national. En 2012, l’équipe trifluvienne avait décroché la médaille de bronze alors que le Championnat se tenait contre le Rouge et Or de l’Université Laval.

Le 11 partant de l'équipe des Patriotes de l'UQTR pour le match du 8 novembre Photo : Facebook/Patriotes de l'UQTR

Les Patriotes affronteront donc, dimanche, le gagnant du match entre les Capers du Cap-Breton et les Carabins de l’Université de Montréal, l’équipe hôtesse.

Un match enlevant

Les deux équipes n’ont pas perdu de temps avant de s’échanger quelques bonnes chances de marquer après le coup de sifflet initial.

Après une pression soutenue des Ravens dans les premiers instants du match, les Patriotes ont renversé la vapeur en cognant plusieurs fois à la porte de leurs adversaires ontariens, notamment sur des coups de pied de coin.

L’unité défensive de la troupe de Shany Black a su maîtriser le dangereux attaquant Stefan Karajovanovic des Ravens, compteur de huit buts cette saison.