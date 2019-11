Soins de santé en français : un nouveau répertoire amélioré en Nouvelle-Écosse

Le Réseau Santé Nouvelle-Écosse vient de dévoiler un nouveau répertoire des fournisseurs de services de santé francophones qu’elle décrit comme plus performant. Il se trouve à l’adresse www.reseausantene.ca/repertoire (Nouvelle fenêtre) .

L’outil en ligne, optimisé pour les appareils mobiles, vient remplacer l’ancien répertoire du gouvernement provincial et va au-delà des fournisseurs de soins de santé primaires, en regroupant désormais une plus large gamme de soins et traitements.

En tout, ce sont plus de 300 fournisseurs d’une trentaine de professions qui y sont répertoriés. On y retrouve à présent des services comme la physiothérapie, l’orthophonie, la massothérapie, en plus des nutritionnistes, des sages-femmes, des travailleurs sociaux ou des fournisseurs de soins dentaires ou des spécialistes en santé mentale.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Un exemple d'une recherche dans le nouveau répertoire. Photo : ReseauSanteNE.ca

La recherche, qui se fait par type de service, mots clés ou région, y est également facilitée par l’ajout de cartes et d’itinéraires.

Cette nouvelle plateforme nous permettra d’accroître l’accès aux services de santé en français en Nouvelle-Écosse , promet Gisèle Thibodeau, présidente du Réseau Santé.

Dans un rapport du Réseau Santé Nouvelle-Écosse l'automne dernier, les résultats d'un sondage révélaient que bien des membres des communautés acadiennes et francophones de la province avaient de la difficulté à identifier où et quand des services dans leur langue étaient disponibles. En revanche, la très grande majorité des personnes sondées se disaient satisfaites de la qualité des interactions en français.

Les citoyens sont aussi encouragés à signaler au Réseau Santé le nom des professionnels de la santé parlant français afin de constamment mettre à jour le répertoire.