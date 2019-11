Le pont Ambassador trône sur la rivière Détroit depuis 90 ans

La naissance d’un symbole

Long de 2286 m, c'est la plus imposante structure en acier de l'époque. Photo : Gracieuseté de Walkerville Publishing

Dès ses débuts, le projet du pont Ambassador était ambitieux. Au début des années 1920, le premier plan prévoit la construction d’un pont à deux niveaux pouvant accueillir voitures, tramways, trains et piétons.

Or, le projet est trop coûteux — 28 millions de dollars — et faute de financement, il est abandonné. Le projet est alors repris par un financier de New York, Joseph A. Bower, en 1924.

La popularité croissante de l’automobile vient changer la donne et les dessins du futur pont sont modifiés. On mise sur cette transformation sur le plan des transports et ce n’est pas par hasard que c’est dans la région de Windsor-Détroit qu’elle se produit, parce qu’évidemment, c’est à Détroit que l'on construit les automobiles. Sur ce plan-là, c’est un pont très important , souligne l’urbaniste et professeur à l’Université de Waterloo, Pierre Fillion.

Après avoir rencontré de nombreuses embûches, Joseph Bower réussit à boucler le financement du projet et il ne lui manque que l’approbation de la Ville de Détroit.

C’est certainement une anomalie [que ce pont soit privé], comparativement aux autres liens transfrontaliers entre le Canada et les États-Unis. En fait, il n’y a qu’un seul autre pont privé qui relie les deux pays et il est situé un peu plus au nord dans la province, observe Brian Masse, le député fédéral néo-démocrate de Windsor-Ouest.

En mai 1927, le futur pont Ambassador commence à prendre forme, et ce, même si le projet n’a pas encore été officiellement approuvé. Le maire de Détroit de l’époque, John Smith, avait imposé son droit de veto pour empêcher la construction du pont.

Des travailleurs sur un des câbles d'acier composent la structure du pont Ambassador. En mars 1929, des défauts de construction ont été remarqués dans l'acier de ces câbles et la construction a dû être arrêtée. Photo : Archives Detroit News

Or, le projet a l’appui du milieu financier, du congrès américain et du Parlement canadien. Joseph Bower propose l’idée d’un référendum qui aura lieu en juin 1927.

Le contrat de construction du pont est signé le 20 juillet 1927. Les premières voitures pourront y circuler le 11 novembre 1929. Quel exploit d'ingénierie et de construction! D'être capable de construire une telle infrastructure avec les outils et l'équipement de sécurité de l'époque, quel tour de force , s'exclame, Stan Korosec, le directeur de la sécurité et des relations avec le gouvernement du Canada de la compagnie du pont Ambassador.

Construction du pont Ambassador. Photo : Archives Detroit News

C’est intéressant que ce pont ait duré 90 ans et que ça n’ait pris que deux ans pour le construire. C’est à se demander si du côté de l’ingénierie, il y a vraiment eu des améliorations qui se sont faites , relève Pierre Fillion.

Une première mondiale

À cette époque, le pont Ambassador devient le plus long pont suspendu au monde avec sa longueur de quelque 2286 mètres, élevée à 46 mètres au-dessus de la rivière. Il devient donc un des premiers ponts d’une telle envergure qui est essentiellement dédié à la circulation automobile.

Il n’y a aucun doute que le pont Ambassador a joué un rôle important pour notre développement économique régional, mais aussi pour notre pays. C’est devenu une signature, une partie intégrante de nos infrastructures , fait remarquer Brian Masse.

C’est un pont qui est très important pour la région, mais aussi à l’échelle nord-américaine et je dirais même à l’échelle mondiale, parce que c’est un des premiers crampons qui est construit en fonction, uniquement, du transport routier. Parce que l’on construisait de grands ponts avant, mais c’était surtout des ponts construits pour les besoins ferroviaires , ajoute Pierre Fillion.

Le pont Ambassador devient le passage obligé pour le secteur automobile dès les années 1930. Photo : Gracieuseté de Walkerville Publishing

Mais le krach financier de Wall Street qui survient un mois et demi après l’ouverture du pont frappe de plein fouet la compagnie qui le possède.

La crise économique qui s'en suit fait rapidement décliner le transport routier qui n’était qu’à ses débuts. De plus, le pont doit faire face à la concurrence : le tunnel entre Windsor et Détroit est inauguré en 1931. Le nombre de véhicules sur le pont passe de 1,6 million en 1930 à moins d’un million en 1932.

En 1939, au bord de la faillite, le propriétaire de la compagnie du pont la recapitalise en la faisant entrer à la Bourse de New York. Lorsque la compagnie commence à se remettre sur les rails, la Seconde Guerre mondiale et le rationnement de l’essence frappent à nouveau.

L’après-guerre

Après la Seconde Guerre mondiale, le vent tourne et la circulation routière sur le pont prend de l’ampleur, tout comme les mesures de sécurité des deux côtés de la frontière.

Les postes douaniers n'ont cessé d'être transformés et agrandis des deux côtés de la frontière. Photo : Gracieuseté de Walkerville Publishing

Le pont est un symbole qui montre que la région [de Windsor-Détroit] est parfaitement adaptée à l’automobile, le moyen de transport de l’avenir, et ce qui va suivre, c’est qu’après ça, on va développer le réseau routier , raconte le professeur de l’Université de Waterloo.

En 1953, du côté américain, une nouvelle zone douanière est aménagée pour accueillir les camions. Dix ans plus tard, un magasin hors taxe ouvre du côté de Détroit. En 1966, les douanes canadiennes ont doublé de taille comparativement à ce qu’elles étaient à l’ouverture du pont.

L'explosion des réseaux routiers dans les années 1960 et 1970 augmente la circulation sur le pont Photo : Gracieuseté de Walkerville Publishing

En 1979, le pont Ambassador passe aux mains de Matty Moroun, un milliardaire qui a fait fortune dans l’industrie du transport. D’origine libanaise, il est encore à ce jour propriétaire de l’infrastructure.

Point de bascule

En 2001, l’attentat du 11 septembre à New York fait tout basculer. Le pont Ambassador se retrouve au cœur d’une réflexion chez les autorités américaines et canadiennes sur les enjeux de sécurité que pose cette connexion routière névralgique.

Le pont est au cœur de nos relations avec les États-Unis, et cela peut avoir un impact positif, mais aussi, plus récemment, il se retrouve au cœur de la politique du durcissement de la frontière , fait remarquer le député local, Brian Masse.

La frontière quelques jours après le 11 septembre 2001 Photo : Getty Images / Jeff Kowalsky

Quel avenir?

En 2017, le gouvernement fédéral a approuvé la construction d’un nouveau pont pour remplacer l’actuel pont Ambassador. Cependant, cette approbation vient avec l’exigence de détruire l’infrastructure actuelle. Or, une liste patrimoniale américaine pourrait empêcher cette démolition.

Lorsqu’on parlait du remplacement, la question sur ce qu’on devrait faire avec le pont actuel s’est posée. On a parlé de la Highline à New York. Est-ce qu’on pourrait faire quelque chose de semblable? Probablement pas. Il n’y aurait pas assez de gens pour justifier les coûts énormes qui viendraient avec l’entretien de ce pont-là. D’autant plus qu’il y a deux pays, que c’est une entreprise privée qui est propriétaire du pont et qu’il faut respecter des règlements d’urbanismes différents, tout est trop complexe dans ce dossier , considère Pierre Fillion.

Le pont Ambassador à Windsor, en Ontario. Photo : Radio-Canada / Rébecca Salomon

Pour sa part, Brian Masse déplore le fait que l’approbation du nouveau pont ne contient pas une clause qui exige des investissements dans la communauté de la part de l’entreprise privée.

C’est un laissez-passer spécial que le propriétaire a obtenu. C’est inconcevable qu’une compagnie qui va récolter des millions de dollars en profits pour les prochaines décennies avec un nouveau pont n’investisse pas dans la communauté où est bâti ce pont. Surtout que ce sont des peanuts ce qu’on demande , dénonce-t-il.