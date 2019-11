Ce jeu vidéo vous place dans un banc d’avion pour un voyage six heures

Airplane Mode vous procure toutes les sensations fortes d’un vol commercial de six heures – en classe économique. Au moins vous avez une place près du hublot. Bouclez votre ceinture , peut-on lire dans la description du jeu sur la plateforme de distribution Steam.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Il y a un service de repas à bord des vols dans « Airplane Mode ». Photo : Steam

Presque tous les éléments d’un vrai vol y sont : divertissement de bord, service de repas, personnel et d’autres voyageurs et voyageuses. Différents événements générés aléatoirement surviennent chaque session de jeu pour éviter qu’il soit trop répétitif. Il y a toujours une chance de météo défavorable, de wi-fi non fonctionnel et de retards.

On apprend dans le communiqué de presse qu’il sera possible d'interagir avec différents objets à bord du vol, dont un livre, des écouteurs, un crayon et un câble d’alimentation. On aura aussi accès au magazine de bord rempli d’articles, de mots croisés et de sudokus.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Il y a bien sûr du divertissement de bord. Photo : Steam

AMC Games a dévoilé vendredi une bande-annonce qui montre le début d’un vol, lors duquel l’annonce de sécurité se fait entendre.

Airplane Mode sera offert sur Steam l’an prochain.

En attendant, une version alpha du jeu sera présentée à Desert Bus For Hope le 12 novembre. Cet événement annuel a pour but d’amasser des fonds pour les enfants malades en diffusant en direct un marathon du jeu Desert Bus, qui consiste à conduire un autobus pendant huit heures.