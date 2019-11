Installation en douceur des nouveaux arrivants à Calgary grâce à une application mobile

L’application Welcome to Alberta, qui se traduit par « Bienvenue en Alberta », est un guide donnant des informations sur la façon de trouver une résidence et un emploi, mais aussi des informations sur le fonctionnement du système de santé ainsi que celui de l’éducation et du système bancaire.

Daniel Wu, le coordonnateur des services virtuels à Immigration Services Calgary, explique dès leur arrivée, les immigrés ouvrent un compte en banque et achètent un téléphone . Le téléphone intelligent semblait donc le meilleur outil pour les aider à trouver rapidement leurs repères dans la ville.

Daniel Wu, d'Immigration Services Calgary, a aidé au développement de cette application mobile. Photo : Radio-Canada / Dan McGarvey

Comment offrir l’information facilement et rendre les services plus accessibles aux nouveaux arrivants? C’est pour cela que nous avons développé l’application. Daniel Wu, coordonnateur des services virtuel, Immigration Services Calgary

Les nouveaux arrivants peuvent aussi suivre l’évolution de leur installation en se référant aux tâches principales à effectuer avant et après leur arrivée dans la province. Les étapes listées servent ainsi de point de référence pour se préparer à chaque phase de leur installation.

Seema Kahn, qui est arrivée d’Inde il y a 6 mois, croit que l’application l’aurait aidée à s'installer plus facilement. Elle dit qu’elle [n’aurait] pas eu à aller dans différentes organisations pour trouver l’aide et les informations dont [elle avait] besoin .

Seema Khan trouve que cette application favorise l'accessibilité des services nécessaires aux nouveaux arrivants. Photo : Radio-Canada / Dan McGarvey

Si vous venez d’arriver et que vous ne savez pas où aller, vous n’avez qu’à télécharger cette application. Seema Khan, nouvelle immigrée

Pour l’instant, toutes les informations sont en anglais, mais une équipe de traducteurs travaille à rendre cette application accessible aux personnes qui parlent d’autres langues (comme le français ou le chinois). L'application mobile est gratuite.