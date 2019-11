Écrasement d’un appareil d'Air Saguenay : le mystère reste entier

D’après un récent rapport du Bureau de la sécurité des transports du Canada, l’étude des dossiers d’entretien de l’appareil n’a pas relevé d’anomalies .

Toujours selon le même document, le pilote avait la licence et les qualifications nécessaires pour effectuer le vol entre un camp de pêche et le lac Mistastin. De plus, il avait souvent fait l’aller-retour entre ces deux points et il possédait un certificat médical valide [...] datant de mai 2019 .

En ce qui concerne la température, les informations disponibles demeurent imprécises, car il n’y a pas de station météorologique au lac Mistastin .

