Élections américaines de 2020 : Facebook dévoile son plan contre la désinformation

Facebook a dévoilé jeudi son plan destiné à protéger le processus démocratique des élections américaines de 2020 en luttant notamment contre la désinformation et les menaces d'ingérences étrangères.

Le géant des réseaux sociaux, pour lequel la présidentielle de 2016 aux États-Unis a été un véritable fiasco, prévoit notamment de mieux protéger les comptes des candidats et candidates, ainsi que des personnes élues, ou encore de renforcer la transparence, en indiquant clairement qui contrôle les pages politiques ou les pages de médias étatiques.

Les vidéos ou articles classés comme étant de fausses informations par des journalistes indépendants et indépendantes seront aussi mieux signalés.

Faire oublier le scandale Cambridge Analytica

Facebook multiplie les efforts pour regagner la confiance du public et des autorités depuis l'éclatement du scandale de Cambridge Analytica au printemps 2018.

Cette firme britannique a récupéré les données de 87 millions de membres de Facebook pour mener des campagnes de manipulation politique, notamment aux États-Unis pendant la présidentielle de 2016.

Des groupes liés à la Russie et au gouvernement russe ont notamment été mis en cause, et plusieurs opérations similaires ont depuis été déjouées par Facebook dans le monde