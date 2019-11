Soccer : les maires de Toronto et Seattle parient sur leur équipe pour la Coupe MLS

C’est la troisième fois en quatre ans que le Toronto FC et les Sounders de Seattle croisent le fer en finale de la Coupe MLS.

Les Sounders étaient d’abord venus surprendre les Reds au BMO Field avant que les Torontois soulèvent enfin le trophée devant leur public l’année suivante. Dimanche, le match ultime aura cette fois lieu au CenturyLink Field, domicile des Sounders.

Les Sounders l'avaient emporté 3-2 contre le Toronto FC le 13 avril en match de championnat à Seattle. Photo : Associated Press / Ted S. Warren

Si les Sounders triomphent, le maire de Toronto, John Tory, s’engage à allumer en vert — couleurs des Sounders — les lettres géantes de Toronto devant l’hôtel de ville le vendredi suivant le match. Le maire Tory s'engage aussi à porter un foulard de l’équipe des Sounders pendant une journée complète.

M. Tory offrira également trois albums d’artistes de la région de Toronto, Take care de Drake, Starboy de Weeknd et Lost Together de Blue Rodeo. Il enverra un panier rempli de produits locaux à la mairesse de Seattle, Jenny Durkan.

Si au contraire le Toronto FC l'emporte, la mairesse de Seattle devra illuminer son hôtel de ville aux couleurs rouges de l’équipe torontoise le vendredi suivant le match. Elle s’engage, elle aussi, à porter un foulard de l’équipe adverse durant une journée.

La mairesse Jenny Durkan croit en la victoire de son équipe. (Archives) Photo : Associated Press / Elaine Thompson

Si son équipe perd, la mairesse devra aussi envoyer à son homologue de Toronto trois albums d’artistes de la région de Seattle (By the Way, I Forgive You de Brandi Carlile, This Place Is A Mess de TacoCat et Nevermind de Nirvana) et un panier de produits locaux de sa ville.

Les deux maires se sont aussi engagés à offrir 300 $ à un organisme local sans but lucratif pour chacun des buts inscrits par leur équipe respective.

L'attaquant du Toronto FC Jozy Altidore célèbre un but lors d'un match contre les Sounders en avril. Photo : Associated Press / Ted S. Warren

Le maire de Toronto versera ces fonds à United Way GTA, l'antenne Centraide de la grande région de Toronto, tandis que la mairesse de Seattle s’est engagée à le faire auprès de United Way of King County de Seattle.

Toronto est fière du Toronto FC et prête à les encourager à remporter la victoire dimanche. Nos Reds sont déterminés à soulever encore une fois la Coupe MLS , a déclaré dans un communiqué le maire John Tory.

Les Sounders de Seattle affrontent le Toronto FC dimanche pour la finale MLS au CenturyLink Field de Seattle. Photo : Associated Press / Ted S. Warren

Nous savons que les partisans de Seattle seront présents pour encourager leur équipe, mais ils verront du rouge! a prédit le maire Tory.

De son côté, la mairesse de Seattle a prévenu que près de 70 000 partisans feront du bruit pour montrer pourquoi Seattle est la meilleure ville de soccer en Amérique du Nord , a-t-elle déclaré.

Le drapeau du Toronto FC flotte au-dessus du square Nathan Phillips depuis le 18 octobre, lorsque le maire Tory a levé le drapeau avant le premier match éliminatoire.

Les lettres géantes de Toronto seront également illuminées en rouge dimanche pour encourager l'équipe torontoise.