Ce qui est ouvert et ce qui est fermé le jour du Souvenir à Winnipeg

La plupart des entreprises et des services publics seront fermés le lundi 11 novembre pour marquer le jour du Souvenir et se conformer à la loi provinciale.

Le jour du Souvenir est l’occasion d’honorer les personnes qui ont servi (et qui continuent de servir) le pays lors de guerres, de conflits militaires et d'activités internationales de maintien de la paix.

Transports

Les autobus de la Régie des transports de Winnipeg circuleront suivant les heures du dimanche.

La Ville de Winnipeg offrira un service d’autobus gratuit aux anciens combattants et aux membres actifs des Forces armées canadiennes, y compris les cadets et les réservistes, ainsi qu’à un accompagnateur désigné. Les personnes qui souhaitent prendre l’autobus gratuitement devront porter un uniforme ou un signe d’appartenance militaire, ou encore présenter leur carte UneFC au chauffeur d’autobus.

Bibliothèques et piscines

Toutes les succursales de la bibliothèque publique de Winnipeg ainsi que les centres de loisirs seront fermés.

À l’exception des piscines Pan Am et Margaret-Grant et du complexe récréatif Cindy-Klassen, toutes les autres piscines intérieures de la Ville seront fermés.

La piscine Pan Am sera ouverte de 13 h à 17 h; la piscine Margaret-Grant, de 13 h à 17 h; et le complexe récréatif Cindy-Klassen, de 14 h à 18 h.

Ordures, recyclage et décharge

Il n’y aura aucune collecte du recyclage, des ordures ménagères et des déchets de jardin. La collecte se fera un jour plus tard dans tous les secteurs.

L’agence de services aux animaux sera fermée. La Direction du stationnement de Winnipeg aussi.

Cimetières

Le cimetière Brookside ainsi que ceux de Saint-Vital et de Transcona seront ouverts aux visites de 8 h à 16 h 30. Par contre, les bureaux des cimetières seront fermés.

Commerces

Dans l’ensemble de la province, les commerces de détail ne sont pas autorisés à être en activité entre 9 h et 13 h le jour du Souvenir.

L’interdiction ne s’applique pas à un commerce de détail si les seuls produits ou services vendus entre 9 h et 13 h sont :

Des plats préparés ou des biens et services liés aux logements

Des services professionnels de santé

Des services vétérinaires

Des médicaments, des appareils chirurgicaux ou des préparations pour nourrissons

De l'essence, de l'huile à moteur ou des produits connexes

Des pièces de véhicule ou des services pour réparations urgentes

Les centres commerciaux Polo Park, Saint-Vital, Grant Park, Garden City et Kildonan Place ouvriront leurs portes de 13 h à 21 h.

La plupart des magasins d’alcool de la province et les casinos de Winnipeg seront ouverts dès 13 h, pour fermer aux heures habituelles.

Les magasins Walmart, Superstore et Safeway/Sobeys ouvriront à 13 h.

Musées

Le Musée canadien pour les droits de la personne et le Musée du Manitoba seront ouverts de 13 h à 17 h.