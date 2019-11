Le prix de l'excellence musicale

L'orchestre régional compte 30 musiciens professionnels réguliers. Au cours des dernières décennies, la représentation régionale au sein de l'ensemble a considérablement diminué. Lors de la saison 1998-1999, les deux tiers des musiciens venaient d'ici. Dix ans plus tard, ils étaient à peine plus de la moitié. L'an dernier, c'était le tiers seulement.

Il n'y a pas assez de musiciens classiques professionnels dans la région. Pour notre concert d'ouverture, par exemple, nous avions besoin de 50 à 55 musiciens. Qu'est-ce que l'on doit faire à ce moment-là? Et bien il faut aller chercher des musiciens ailleurs, mais ce n'est pas unique au Saguenay-Lac-Saint-Jean , indique le chef et directeur artistique Jean-Michel Malouf.

Jean-Michel Malouf Photo : Courtoisie

Évidemment, cette situation fait gonfler la facture lors de chaque concert, entre autres en raison des frais de déplacement.

On est dans une situation où on s'est donné comme mission d'offrir aux gens de la région des concerts de niveau professionnel. Il y a des coûts liés à ça. Mais d'associer ça directement au fait qu’il y a beaucoup de musiciens qui ne sont pas de la région, je pense que c'est erroné comme raisonnement. C'est sûr que ça augmente les coûts. Si on dit que l'un de nos concerts coûte 40 000 $... Même si on faisait ça juste avec des musiciens d'ici, ça ne coûterait pas 5000 $. La différence ne serait pas si grande. C'est ça présenter de la qualité , tient à préciser le chef d'orchestre.

Le développement de la relève constitue un important défi pour l'Orchestre, tout comme la conquête de nouveaux publics. Une baisse d'achalandage de 5 % a été enregistrée lors de la dernière saison.