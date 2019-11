Le sud du Témiscamingue veut s'approprier l'image de marque du territoire

Une quinzaine de personnes étaient réunies vendredi matin à Témiscaming avec l’équipe stratégique démographie du Témiscamingue pour rendre cette image plus présente dans le sud du territoire.

Située à quelques 100 kilomètres du centre du Témiscamingue, la ville de Témiscaming a souvent fait cavalier seul dans la promotion de son territoire. Sa réalité géographique et ses enjeux sont différents.

Une quinzaine de personnes réunies au Musée de la Gare de Témiscaming avec l’équipe stratégique démographie du Témiscamingue collaborent pour promouvoir l'image de marque de la région. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Les entrepreneurs du sud souhaitent toutefois s’identifier à la nouvelle image de marque lancée en mars dernier par l’équipe stratégique démographie.

On sent que Témiscaming est de plus en plus intégrée et on est vraiment content de ça. On voit que les gens veulent vraiment s’afficher avec le logo, le partager et l’utiliser avec le Carrefour jeunesse emploi. Ça peut vraiment nous aider , affirme la présidente de la Chambre de commerce de Témiscaming-Kipawa, Caroline Major.

Depuis son lancement, des efforts sont déployés pour que le slogan Là où on vit soit présent dans tous les secteurs du Témiscamingue.

On sait que ça a rayonné d’une certaine façon, mais est-ce que tout le monde le sait? Est-ce que tout le monde utilise l’image? Est-ce qu’on pourrait en faire plus? On voulait s’assurer qu’il y ait un bel encrage au niveau de la population du Témiscamingue avant d’aller dans la promotion qui va être au national , explique la coordonnatrice des communications et de la promotion du territoire à la MRC de Témiscamingue, Catherine Drolet Marchand.

Une image qui voyage

La vidéo promotionnelle du Témiscamingue a été vue plus de 55 000 fois depuis sa mise en ligne.

La Témiscamingue a rayonné sur le plan national plus que jamais et nous en sommes conscients. De paraître dans La Presse, a Entrée principale, dans le journal Les Affaires, ce sont des choses qui nous ont permis de voir qu’on était capable d’atteindre ces cibles-là et c’est à réitérer , se réjouit Catherine Drolet Marchand.

Un vaste plan de communication sera lancé à partir de janvier 2020 afin de pousser encore plus loin l’image de marque du Témiscamingue à travers le Québec.