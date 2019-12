Fabriquer des didgeridoos avec du bois de plage de la Gaspésie

Le son grave et envoûtant du didgeridoo emplit la mezzanine de l’église de Saint-Valérien, reconvertie en centre communautaire.

Le didgeridoo est un instrument de musique aborigène australien. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

À bout de souffle, Ezeckiel Vanasse part à rire. Son didgeridoo est joliment tordu, avec une excroissance lui donnant l’apparence d’un Cor des Alpes. L’instrument est fait de peuplier faux-tremble – un bois mou, qui devient très dur au séchage, selon l’artisan. D’autres modèles sur la table sont faits de bouleau ou d’autres essences des forêts québécoises.

Pour éviter de couper des arbres, Ezeckiel Vanasse crée ses instruments à partir de bois de plage – de longs troncs rejetés sur les plages de la Gaspésie après un long séjour dans l’eau.

Il coupe longitudinalement les troncs choisis avec soin, puis les creuse de l’intérieur avec une petite scie des ciseaux à bois. Un processus long et fastidieux, qui est généralement évité en Australie, où on utilise des tiges de bambous creuses ou des troncs d’eucalyptus grignotés par des termites.

Ezeckiel Vanasse utilise divers ciseaux de bois pour creuser l'intérieur des troncs qu'il utilise pour fabriquer des didgeridoos. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Ezeckiel Vanasse va ensuite recoller les morceaux, les sabler, les peinturer et les cirer. Le fruit de son labeur est disposé soigneusement sur une table éclairée par la lumière colorée des vitraux de l’église.

Une fois les morceaux recollés, l'artisan peinture le didgeridoo. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

C’est un peu comme n’importe quelle sorte d’art, il y a un côté méditatif, on vient tellement concentré dans ce qu’on fait qu’il n’y a plus rien alentour , explique l’artisan. Le son est captivant, c’est méditatif, je me suis mis à en fabriquer et à en jouer.

Sur son temps libre, le préposé du Parc national du Bic fabrique des didgeridoos et souffle aussi le verre. Après se remplir les yeux de paysages du bas du fleuve et de la Gaspésie, Ezeckiel Vanasse inscrit ses passions dans le bois et le verre.

Il prend un autre didgeridoo et se remet à jouer.