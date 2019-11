Seconde Guerre mondiale : des femmes sur tous les fronts

À la recherche de femmes aventurières voulant servir leur patrie

En 1941, les divisions féminines sont mises sur pied en un temps record. Avec l'aide de collègues de la Grande-Bretagne, qui ont intégré les femmes dans leur armée depuis quelques années, les organisatrices s'attardent à l'aménagement de logements et la préparation de cours de formation.

Le recrutement d'officiers se fait auprès des groupes de volontaires créés au début de la guerre et qui ont manifesté le désir de se joindre aux corps réguliers. Au début de 1941, ces organisations comptent 7000 membres à travers le pays.

Les motivations qui poussent les femmes à s'enrôler sont très variables. Pour certaines, c'est le moyen de se rapprocher de leur mari, pour d'autres, de quitter le noyau familial. Elles invoquent également le goût de l'aventure et du voyage et, bien sûr, l'occasion de gagner de l'argent et d'apprendre un métier.

Le jour du souvenir, 11 novembre 1997

Lors de l’émission Le jour du Souvenir du 11 novembre 1997, la journaliste France Beaudoin recueille les témoignages de plusieurs femmes ayant participé à la guerre

J’avais envie d’aventure, de partir, de faire quelque chose et je l’ai fait. Cécile Grimard-Masson

Les conditions d'admission fixées par le ministère de la Défense sont plutôt souples. Pour adhérer à l'un des corps militaires, les candidates doivent être âgées entre 18 et 45 ans, être célibataires ou mariées, mais sans enfants, et ne pas travailler dans un secteur essentiel. Elles doivent aussi passer un examen médical. La candidate doit mesurer au moins 1,50 mètre et peser 47 kilos.

À la fin de 1942, environ 9500 femmes sont dénombrées dans l'armée de terre, 7800 dans l'aviation et 500 dans la marine.

Le Plan Bouchard

Les besoins importants en armements, en vivres et en vêtements accélèrent l'intégration des femmes au marché du travail.

À l'occasion du 50e anniversaire de l'usine Bouchard, à Blainville, des femmes rappellent le rôle qu'elles ont joué dans cette véritable ville industrielle de 150 édifices.

Le travail au Plan Bouchard « c’est le marquage, le pesage et l’emballage des obus. La pose et le serrage des fusées. On y remplit toutes sortes de munitions; des mines, des grenades, des bombes et malgré des mesures de sécurité strictes, le danger est omniprésent. »

Édition magazine, 15 septembre 1989

À l’émission Édition magazine du 15 septembre 1989, la journaliste Carole Vallières rencontre d’anciennes employées du plan Bouchard. Certaines sont très émues et d’autres évoquent une très grande fierté.

Moi avant de travailler au Plan Bouchard je travaillais à l’usine Plywood. J’avais 17 cents de l’heure. Là le plan Bouchard a ouvert et en partant tu partais à 34 cents de l’heure et deux trois mois après tu avais 37 et tu montais jusqu’à 58. C’était ni plus ni moins que la manne qui nous tombait dessus. Madeleine Labelle, employée Plan Bouchard

Le Plan Bouchard a employé, au plus fort de la Seconde Guerre, jusqu’à 7000 personnes, dont 60 % étaient des femmes.

Il est nommé ainsi en honneur de Télesphore-Damien Bouchard, ministre des Travaux publics de l'époque, il devint ensuite le Camp Bouchard. Jusqu'en 1973, près de 200 employés civils y travaillaient et de nombreux militaires y étaient affectés.

Une infirmière au front

Que ce soit lors de la campagne du nord-ouest de l'Europe, de l'Italie, de l'Afrique du Nord ou à Hong Kong, 2625 infirmières canadiennes sont envoyées outre-mer pour soigner les blessés sur tous les fronts.

Le Point, 1er septembre 1989

À l’émission Le Point du 1er septembre 1989, la journaliste Françoise Stanton s’entretien Jeanne D'orsonnens une des « nursing sisters ».

À travers son histoire, elle rappelle le courage et le dévouement de ces femmes. Décorée en 1943 de la médaille de l'Ordre royal de la Croix-Rouge par le roi George VI, l'infirmière raconte aussi son naufrage à la suite du bombardement par des avions allemands du bateau dans lequel elle se trouvait.

Au total, 3625 infirmières servent le Corps de santé royal canadien. De ce nombre, 1029 demeurent au pays pour soigner les blessés de retour du front. Les autres sont envoyées outre-mer.