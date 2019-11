Jean-William Rouleau sacré recrue défensive de l'année par le RSEQ

À 20 ans, Jean-William Rouleau est un ancien des Pionniers du Cégep de Rimouski et du Sélect de l'École secondaire Paul-Hubert.

Le joueur s’est réjoui que ses efforts soient récompensés. C’est beaucoup d’entraînement et de vidéos. Je trouve ça vraiment le fun que ça paie comme ça , a-t-il commenté.

Jean-William Rouleau Photo : Radio-Canada

Il avoue qu’il ne s’attendait pas à ce que son étoile brille autant et aussi rapidement. Il s’attendait plutôt à ce que la compétition soit féroce et qu’il allait se faire connaître tranquillement.

L'intensité et le travail sont vraiment la clé pour se tailler une place. Jean-William Rouleau

Mais, dès son premier départ sur le terrain, Rouleau s’est senti bien et savait qu’il serait à l’aise au sein de l’équipe. La rivalité Québec-Montréal l’intimidait un peu, mais tout s’est bien déroulé, a-t-il raconté. Je trouvais ça vraiment gros, mais, finalement, c’était super plaisant.

Progression « fulgurante »

Le plaqueur a notamment réussi l'exploit de passer directement du football collégial à un poste régulier sur la ligne défensive de la puissante organisation du Rouge et Or.

Issu du programme de Rimouski en troisième division collégiale, Jean-William Rouleau a connu une progression fulgurante cette saison , peut-on lire dans un communiqué publié par le RSEQRéseau du sport étudiant du Québec vendredi. Promu à un rôle de partant dès le troisième match de l’année, il n’a jamais laissé la chance à son entraîneur-chef Glen Constantin de changer d’idée.

En sept matchs cette saison, l’étudiant-athlète en génie civil a réalisé 12,5 plaqués en plus de forcer un échappé à l’adversaire. La brigade défensive dont il fait partie n’a accordé que 72 points cette saison, le plus bas total au Canada , souligne le RSEQRéseau du sport étudiant du Québec .

La finale de la Coupe Dunsmore aura lieu samedi après-midi à l'Université Laval entre le Rouge et Or et les Carabins de l'Université de Montréal.

Avec les informations de René Levesque