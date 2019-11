L’émission Au coeur de la vie diffusée sur nos ondes dès 19 h

Cette dernière sera accompagnée de Valérie Sirois et Émilie Richard. Toutes trois feront un suivi des dons et présenteront aux téléspectateurs des histoires poignantes.

On va être là pour susciter l’intérêt des gens et leur demander d’ouvrir leur cœur. Et s’ils le peuvent, ils vont pouvoir donner, souligne Guylaine Tanguay au micro de Par ici l’info. Et comme je le dis toujours, on n’est pas obligés de donner des millions. On peut donner 5 $, 10 $. L’important c’est que tout le monde fasse sa petite part.

Des reportages préparés ces derniers mois montreront des récits bouleversants, comme celle de Suzanne, suivie pour un cancer détecté alors qu’elle était enceinte de 18 semaines.

L’émouvante histoire de Marie-Noëlle et Christine, qui ont vécu le décès soudain de leur mère et ont été confrontées à la décision du don d’organes, sera également présentée.

Sans oublier le petit Laurent, deux ans, qui doit vivre avec une tumeur au cerveau et l’opération exceptionnelle de Stéphane qui lui a permis de prendre un nerf d’une jambe pour redonner des sensations à sa cornée.

C’est une journée importante pour nous. C’est le point culminant de notre sollicitation annuelle, rappelle Martin Clermont, directeur général du CHUS, au micro de Par ici l’info. L’émission nous permet de reprendre contact avec la population de rappeler notre mission et de présenter des cas concrets de patients qui ont pu bénéficier de soins offerts ici, au CHUS.

Année après année, la mission de la Fondation du CHUS est de contribuer le plus significativement possible à l’amélioration des soins et des services de santé offerts à la population, rappelle M. Clermont. On participe financièrement à des projets d’acquisition d’équipements, des projets de recherche, de prévention, de formation et d’humanisation des soins , souligne-t-il

Bon an, mal an, la soirée Au coeur de la vie permet de récolter entre 600 000 à 700 000 $, explique M. Clermont.

Pour une deuxième année, l’émission sera entièrement diffusée en direct du Carrefour de l’Estrie.

Comment faire un don :

En ligne : jedonneenligne.org/fondationchus (Nouvelle fenêtre)

Par téléphone : 819 820-6450 (dès maintenant) / 819 820-6433 (le vendredi 8 novembre pendant l’émission)