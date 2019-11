Un graffiti hostile aux touristes dans le Vieux-Québec

C’est la première fois qu’on voit ce genre de graffiti , réagit Michel Masse, étonné.

C’est très violent comme message et ça ne correspond pas aux comportements des Québécois ou des résidents du Vieux-Québec , poursuit-il.

La hausse du nombre de touristes dans le Vieux-Québec augmente le nombre déjà important d’autocars en circulation dans le quartier et favorise l’apparition de logements offerts sur des plateformes de location comme Airbnb.

Michel Masse estime cependant que la qualité de vie des résidents du Vieux-Québec n’est pas affectée de façon comparable à ce qui s'observe dans d’autres grandes villes européennes, où le phénomène de tourisme de masse est bien réel.

Il y a certains problèmes associés à ça, mais on n’est pas rendu à dire aux touristes de s’en retourner chez eux, pas du tout. On est très, très, très loin de ça. Je ne comprends pas du tout la teneur de ce message-là ce matin. On n’est pas du tout dans une situation comme on peut voir à Barcelone ou à Venise.

Michel Masse