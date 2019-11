Mont-Royal devra tenir un référendum sur son projet de complexe sportif

Le projet de construction d’un complexe sportif et communautaire ultramoderne à Mont-Royal devra être soumis à un référendum après qu'un groupe de citoyens inquiets des coûts du projet aient réunis suffisamment de signatures.

Les travaux du nouveau complexe sportif qui doit être rattaché à l’actuel centre des loisirs de la rue Roosevelt, qui doit aussi être reconstruit, devaient commencer dès cet automne.

Or, l’annonce d’un éventuel dépassement de coûts du projet et un manque d’informations sur les impacts financiers et urbains du projet ont incité un groupe de citoyen à réclamer une consultation populaire qu’ils ont obtenue mercredi en réunissant les 931 signatures requises par les règles de la Ville.

En fait, 938 résidents de Mont-Royal ont signé le registre exigeant un référendum municipal.

Une question de chiffres

Selon les opposants au projet, le complexe sportif et communautaire présenté en 2016 par l’administration municipale devait coûter 33 millions de dollars et nécessitait un emprunt de 27,8 millions de dollars de la Ville pour réaliser les travaux.

Aujourd'hui nous apprenons que sa construction coûtera 48,6 millions de dollars , déplorent les auteurs de l’initiative référendaire, Peter Malouf et Barbara Lapointe, dans la prémisse de la pétition publiée sur Internet.

En ce qui a trait à l’emprunt de 27,8 millions de dollars que doit contracter la Ville pour financer le projet, les signataires de la pétition veulent également savoir quel en sera l’impact sur leur compte de taxes.

Affirmant que les citoyens de la ville n’ont jamais été consultés ni sondés sur ce projet, les auteurs de la pétition estiment ne disposer que de très peu d’informations sur le futur complexe sportif et communautaire dont les travaux doivent commencer bientôt sinon un dessin conceptuel de l'extérieur du bâtiment .

Simulation par ordinateur des bâtiments qui abriteront le futur centre sportif et communautaire de Mont-Royal. Photo : Radio-Canada / Ville de Mont-Royal

Les contestataires déplorent également le silence de la mairie en ce qui a trait aux coûts annuels de fonctionnement et d’exploitation de ces futures installations sportives.

Enfin, dans l’optique où la petite ville nichée au centre de l'île de Montréal pourrait accueillir plus de 10 000 nouveaux résidents au cours des prochaines années en raison du vaste projet résidentiel et commercial Royalmount en cours de construction à l’intersection des autoroutes 40 et 15.

Le projet dont la conception a été confiée au consortium Poirier Fontaine architectes / Riopel et associés doit être érigé sur un terrain de soccer du parc Danyluk situé tout juste à côté de l’actuel centre des loisirs de la ville.

Le futur complexe sportif doit abriter une piscine de huit corridors, un bassin récréatif, un gymnase double, de salles d’entraînement et de cours, une salle multifonctionnelle, des espaces pour des organismes communautaires et une piste de course intérieure.

Les travaux initialement estimés à 33 millions de dollars doivent être achevés en juillet 2020, selon la Ville.

Soirée de consultation publique

Les autorités municipales n’avaient pas annoncé à quelle date et de quelle façon seront consultés les citoyens.