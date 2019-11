Des travailleurs de la santé de l’Outaouais demandent l’aide de Québec pour régler la pénurie de personnel

La ministre [de la Santé Danielle] McCann doit en faire plus. Les montants qui sont sur la table sont insuffisants pour régler la crise , lance par voie de communiqué le vice-président de la CSN, Jean Lacharité.

Le regroupement syndical rappelle que l’Assemblée nationale a récemment reconnu le caractère distinct de l’Outaouais. Il faut maintenant que le gouvernement passe de la parole aux actes pour mettre fin à la crise dans le réseau , ajoute Alfonso Ibarra Ramirez, président du Conseil central des syndicats nationaux de l’Outaouais (CCSNO-CSN).

Le président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS)-CSN, Jeff Begley, dénonce de son côté les salaires insuffisants et les mauvaises conditions de travail , ce qui rend difficiles le recrutement et la rétention de personnel.

Moins d’embauches que de départs

La Centrale des syndicats nationaux (CSN) rapporte que d’août à octobre, 176 travailleurs ont quitté leur poste en Outaouais, alors que seulement 155 ont été embauchés.

Cette pénurie de personnel augmente la pression sur les employés qui restent en poste et de plus en plus subissent les conséquences. Depuis juillet, la CSN est ainsi intervenue dans plus de 100 dossiers auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et dans plus de 60 dossiers d’assurance salaire.