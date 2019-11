L’UPAC ferme son enquête sur la Société immobilière du Québec

Dans un communiqué publié vendredi, l’Unité permanente anticorruption (UPAC) a indiqué que son patron, Frédérick Gaudreau, a décidé de mettre un terme à cette enquête, baptisée Justesse, qui avait été ouverte en 2010.

Les conditions ne sont effectivement pas réunies pour aller plus loin et soumettre une demande d'intenter des procédures au Directeur des poursuites criminelles et pénales

Extrait du communiqué de l'UPAC