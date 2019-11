50 bougies pour l’association islamique du Manitoba

L’association islamique du Manitoba a été créée officiellement en 1969 et célèbre donc cette année ses 50 ans d’existence. Selon le professeur de philosophie à la retraite d’origine algérienne, Taïb Soufi, c’est l’occasion de souligner l’importance d’une telle organisation pour les Manitobains de confession musulmane.

Vous êtes arrivé au Manitoba en 1968. Comment était-ce d’être musulman dans la province à l’époque?

Quand je suis arrivé, nous étions seulement sept ou huit familles. Nous étions la seule famille francophone. Maintenant, nous sommes environ 14 000 personnes de confession musulmane.

À l’époque, il n’y avait pas de mosquée, pas d’endroit pour se rencontrer, si ce n’était parfois dans les sous-sols des églises ou chez les familles.

Pourquoi était-ce important en 1969 de créer une association?

L'association existe en réalité depuis 1962, mais elle n’avait pas été encore incorporée.

En 1969, un an après mon arrivée ici, on a ressenti le besoin d’avoir un lieu de prière.

Notre objectif était d’avoir un lieu de rencontre pour la prière et pour les manifestations culturelles et sociales. Nous voulions aussi un endroit pour que les musulmans puissent participer pleinement à la vie ici et se sentir pleinement Manitobains.

Le projet de mosquée a réuni toutes les forces vives de la communauté musulmane et c’est ainsi qu’on a décidé d’incorporer l’association le 28 novembre 1969.

Qu'est-ce qui a le plus changé selon vous dans les relations entre Manitobains et musulmans au fil des années?

Il y a un immense changement dû au fait que la communauté musulmane a augmenté. Il n’y a plus cette perception où les musulmans sont des étrangers . Les musulmans se sentent pleinement Canadiens, pleinement Manitobains et pleinement engagés dans l’activité du Manitoba.



Avec les informations de l'émission Le 6 à 9