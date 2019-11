La Ville de Québec autorise la démolition d'une autre maison plusieurs fois centenaire

La démolition guette à nouveau une résidence à haute valeur patrimoniale de la Ville de Québec. L’administration a autorisé la destruction de la Maison Jobin-Bédard, construite entre 1770 et 1826, pour la remplacer par des maisons jumelées.

La Société d’histoire de Charlesbourg et son président, Marc-André Bluteau, tirent la sonnette.

Cette maison-là a accueilli des familles de pionniers, les Jobin et les Bédard, bien sûr, mais aussi le peintre Georges Marcil , a-t-il rappelé au micro de Première Heure, vendredi matin.

La Ville de Québec croit que la maison plusieurs fois centenaire, sise au 1216 rue du Maine, à Charlesbourg, est dans un état de délabrement trop avancé pour être sauvé.

Un constat qui étonne Marc-André Bluteau, qui connaissait bien la dernière occupante.

[L’historienne] Eileen Reid est demeurée dans la maison jusqu’en décembre dernier. Ça m’étonnerait qu’elle ait vécu dans un immeuble insalubre : elle prenait soin du patrimoine.

Pourtant, la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ) estimait, en juillet dernier, que la moisissure envahit la maison, que les charpentes pourrissent sur place et que les fondations ne pourront soutenir encore longtemps l’édifice.

Conclusion de la CUCQ : le fardeau que représente la remise en état du bâtiment est trop lourd pour être imposé au nouveau propriétaire.

Ce dernier entend mettre en vente trois résidences bifamiliales sur le lot occupé actuellement par la maison ancestrale.

La Société d’histoire de Charlesbourg demande maintenant l’intervention du ministère de la Culture pour épargner l’édifice, classé à valeur supérieure dans l’inventaire de la Ville.

La maison Pollack est délabrée depuis des années sur Grande-Allée, et la Ville fait des pieds et des mains pour la sauver , souligne Marc-André Bluteau. Je me demande pourquoi les mêmes efforts ne sont pas déployés pour sauver la maison Jobin-Bédard, qui ne présentent aucune marque de décrépitude de l’extérieur.