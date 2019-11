Le gouvernement Ford commande une étude sur les changements climatiques, mais pour 2022

Le ministre ontarien de l'Environnement, Jeff Yurek, explique que l'étude recueillera « les meilleures données scientifiques et l'information la plus récente ».

L'objectif : aider le gouvernement provincial et les municipalités, notamment, à être « mieux informés et à prendre des décisions en temps opportun ».

Notre gouvernement agit dans le cadre de la lutte mondiale visant à réduire les émissions et à renforcer notre résilience aux effets du changement climatique qui se font déjà ressentir dans nos collectivités, comme les inondations et des événements météorologiques extrêmes plus fréquents , affirme le ministre Yurek dans un communiqué.

Un consultant doit être choisi d'ici le printemps 2020; l'évaluation prendra ensuite deux ans, selon la province.

Trop peu, trop tard?

L'ancienne commissaire à l'environnement de l'Ontario, Dianne Saxe, rétorque que la province « n'a pas besoin d'un autre rapport pour savoir qu'il faut réduire de façon marquée nos émissions de gaz à effet de serre (GES) ».

Le poste de Mme Saxe a été aboli plus tôt cette année par le gouvernement Ford. Dans son dernier rapport en mars dernier, elle fustigeait l'Ontario pour ses reculs en matière d'énergie et de climat.

Greenpeace Canada critique lui aussi le gouvernement Ford qui ne s'est pas doté, selon le groupe environnemental, d'un véritable plan pour réduire les émissions de GES.

Tout ce que fait le gouvernement Ford actuellement, c'est de demander à un consultant de calculer combien de vadrouilles il faudrait acheter pour nettoyer le gâchis, plutôt que d'appeler un plombier pour réparer le tuyau qui coule. Keith Stewart, porte-parole de Greenpeace

Le chef du Parti vert de l'Ontario, Mike Schreiner, affirme que l'étude devrait être publiée bien avant les prochaines élections provinciales prévues en juin 2022. On sait que les coûts liés aux [répercussions des] changements climatiques ne cessent d'augmenter , dit-il.