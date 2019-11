Le déneigement des routes du Nord ne sera pas accéléré cet hiver

Le projet de loi privé du député Guy Bourgouin a été défait en chambre jeudi, en deuxième lecture. Le représentant néo-démocrate de la circonscription de Muskegowuk-Baie James demandait que les routes transcanadiennes 11 et 17 soient reclassées pour assurer un entretien plus rapide.

M. Bourgouin voulait que les deux principaux axes routiers qui traversent la province puissent être déneigés en deux fois moins de temps après une tempête de neige.

C’est pourtant un fait que les routes 11 et 17 sont les plus mortelles et que les automobilistes ont deux fois plus de chance d’y laisser leur vie dans des accidents , a dit Sol Mamakwa, le député néo-démocrate de Kiiwetinoong, au cours du débat.

Le député Bourgouin a présenté des données selon lesquelles le risque d’un accident mortel dans la région du Témiscamingue ontarien est quatre fois plus élevé par rapport à la région de Toronto. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson

Les Nord-Ontariens méritent d’être en sécurité , a indiqué la députée conservatrice de la circonscription Etobicoke-Lakeshore, Christine Hogarth.

Mme Hogarth est originaire du Nord de l’Ontario.

Malgré les plaidoyers favorables, le projet de loi 125, Loi de 2019 visant à accroître la sécurité des voies publiques dans le Nord de l’Ontario, a été défait et n’ira pas en troisième lecture.

