Le Drakkar poursuit sa lancée contre les Foreurs

Le Drakkar prolonge ainsi sa série de victoires à quatre et amorce du bon pied son voyage en Abitibi.

L'attaquant du Drakkar Thomas Ethier a ouvert la marque à mi-chemin en deuxième période après des passes de Charles-Antoine Giguère et de Nathan Légaré.

Quatre buts ont été marqués en troisième période. Les Foreurs ont égalisé la marque à 2:34. Le Drakkar a riposté 72 secondes plus tard lorsque Gabriel Proulx a inscrit son cinquième but de la saison. Puis, Gabriel Fortier, qui avait participé au filet de Proulx, a porté le pointage à 3-1 quelques minutes plus tard. Lessard a réussi son deuxième du match pour les Foreurs à mi-chemin en troisième.

Gabriel Proulx a reçu la première étoile du match.

Le Drakkar poursuit son voyage en Abitibi vendredi soir. L'équipe nord-côtière affrontera les Huskies de Rouyn-Noranda.