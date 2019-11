Il voit son ami mourir sans pouvoir appeler les secours

Louis De Champlain estime qu'il s'est écoulé une trentaine de minutes entre le moment où il a vu son ami Patrick sombrer dans la rivière Batiscan et le moment où il a réussi à appeler les secours.

C’est en longeant les berges de la rivière qu’il a fini par trouver un chalet où il a pu utiliser le téléphone.

Je n’avais aucune idée où j’étais; on n’était jamais allés à cet endroit. Une chance que les propriétaires étaient là. J’ai pu appeler les secours , se souvient Louis De Champlain.

Les deux militaires étaient partis pour un week-end de survie en forêt qui a pris fin abruptement quand Patrick Bouchard a perdu pied en traversant la rivière, près du parc des Chutes-de-Montauban, avant d’être emporté par le courant.

Des plongeurs ratissent la rivière Batiscan à Notre-Dame-de-Montauban pour trouver un homme qui a sombré dans le cours d'eau. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Quand j’ai vu qu’il y avait du courant et qu’on n’avançait pas vite, j’ai crié "nage"! C’est la dernière chose que je lui ai dite. Louis De Champlain, ami de Patrick Bouchard

Louis De Champlain s'explique mal qu'il n'y ait pas de réseau cellulaire à cet endroit.

Ça prend du réseau cellulaire; c’est une question de sécurité. Ce n’est pas la première fois que ça arrive en plus là-bas. Oui, c'est un drame; soit on fait quelque chose de positif, soit on fait rien , estime-t-il.

Des gens du service incendie sillonnent la rivière Batiscan pour tenter de retrouver une personne disparue. Photo : Radio-Canada

Patrick Bouchard avait 35 ans. Le père de trois enfants aurait eu 36 ans le 21 octobre.

Patrick Bouchard, sa conjointe Jessye et leurs trois enfants Photo : Avec l'autorisation de la famille

La mère de Patrick Bouchard, Linda Blais, abonde dans le même. Elle se dit bien consciente que son fils serait peut-être mort de toute façon, mais s’il y avait eu du réseau cellulaire, les secours auraient été alertés plus rapidement et les recherches auraient été moins pénibles, selon elle.

Elle presse les gouvernements de faire avancer le dossier du réseau cellulaire rapidement avant qu’un autre drame survienne.

On voyait les policiers, les plongeurs qui ne pouvaient même pas communiquer entre eux. Linda Blais, mère de Patrick Bouchard

Linda Blais est la mère de Patrick Bouchard, ce militaire de Valcartier qui s'est noyé dans la rivière Batiscan, à Notre-Dame-de-Montauban. Photo : Radio-Canada

Les recherches ont commencé vers 17 h le vendredi et ce n'est que le lundi, en soirée, que le corps de Patrick Bouchard a été repêché par une résidente de Notre-Dame-de-Montauban.

Les plongeurs et l'hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ) ont été déployés sur les lieux pendant les recherches.

Linda Blais dit avoir vécu les 76 heures les plus longues de sa vie.

Linda Blais est la mère de Patrick Bouchard, cet homme qui s'est noyé dans la rivière Bastiscan, à Notre-Dame-de-Montauban. Photo : Radio-Canada

Nous autres, on vient de Montmagny. Je voulais communiquer avec mon frère, ma soeur, cousins-cousines; on ne pouvait pas, parce que le réseau cellulaire ne passait pas. J'ai trouvé ça terrible de ne pas pouvoir communiquer comme on voulait , raconte-t-elle.

Les élus de Notre-Dame-de-Montauban se désolaient d’ailleurs, en juillet, d’assister à un tel drame, alors qu’ils demandent aux gouvernement provincial et fédéral d’agir depuis longtemps.

La mairesse suppléante, Marjolaine Morasse, disait espérer que ce triste événement puisse les convaincre de débloquer les fonds nécessaires pour la construction de tours cellulaires.

En février, le maire de Saint-Alexis-des-Monts, Michel Bourassa, déplorait aussi l’absence de réseau cellulaire dans la réserve Mastigouche, oùune touriste française et son fils de 11 ans ont sombré dans les eaux glaciales de la rivière du Loup. Ils participaient à une randonnée de motoneige.

Le deuil est difficile et la souffrance est intense pour l'ensemble de l'entourage de Patrick Bouchard, indique sa mère.

Les enfants, ils le réclament, leur père, et la maman : veuve à 30 ans. Ça brise une famille , témoigne-t-elle.

Patrick Bouchard entouré de ses trois jeunes enfants. Photo : Avec l'autorisation de la famille

Louis De Champlain, de son côté, affirme qu’il est encore difficile pour lui de se replonger dans ses souvenirs et de parler de ce qui s’est passé en juillet à Notre-Dame-de-Montauban. Il est habité par un certain sentiment de culpabilité, mais il remonte la pente tranquillement, dit-il.

Je suis pris en charge par l’armée depuis le début. Je me sens épaulé, accompagné. Ils me donnent le temps de passer à travers , explique le militaire, qui dit avoir accès à des services psychologiques exceptionnels.

Il en est très reconnaissant.Toutes les semaines ou aux deux semaines maximum, Louis De Champlain mentionne qu’il assiste à des rencontres individuelles ou de groupe avec des professionnels qui le suivent de près dans son cheminement.

Plus de sécurité

Par ailleurs, après avoir passé quelques jours à Notre-Dame-de-Montauban, Linda Blais s'est dite étonnée de constater que la rivière et les chutes étaient aussi accessibles sans avertissement.

Elle raconte avoir vu des jeunes assis sur les roches près de la chute alors que son fils venait de s'y noyer. Je me disais qu’ils pourraient glisser et qu’il leur arriverait le même sort que mon fils , s’indigne-t-elle.

C'est sûr que ça ne me ramènera pas Patrick, mais Seigneur, faites en sorte qu'ils aient le réseau cellulaire et des pancartes ou une corde pour s'agripper si quelqu'un part à la dérive. Linda Blais, mère de Patrick Bouchard

Un corps a été retrouvé près des chutes de la rivière Batiscan, à Notre-Dame-de-Montauban, en Mauricie. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

À l’endroit où mon fils a traversé, il n’y avait même pas d'affiche pour dire que 500 pieds plus bas, il y a une chute très dangereuse. Au moins, mettre des avis d'avertissement où c'est dangereux , propose Linda Blais.