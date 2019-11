Présence LGBTQ record à la télévision américaine, selon une étude de la GLAAD

Les séries télévisées Pose et Batwoman sont parmi les émissions qui contribuent à la croissance de la présence au petit écran américain des communautés lesbienne, gai, bisexuelle, trans, queer et de l'inclusion des genres, selon une nouvelle étude du groupe militant Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD).

Le pourcentage de personnages LGBTQ régulièrement vus à la télévision aux heures de grande écoute cette saison a atteint un sommet sans précédent de 10,2 %, soit 90 sur un total de 879 personnages, selon l'étude publiée jeudi. Ces données fracassent le record de l'année dernière de 8,8 % et permettent d'atteindre l'objectif de 10 % que GLAAD s'était fixé pour les réseaux de télévision d'ici 2020.

L'an dernier, GLAAD a demandé à l'industrie de la télévision d'augmenter la présence LGBTQ à l'écran et de refléter plus fidèlement le monde dans lequel nous vivons. Elle a donc relevé le défi , s'est réjouie Sarah Kate Ellis, la présidente et directrice générale de GLAAD, dans un communiqué.

À une époque où le climat culturel est de plus en plus source de divisions, une représentation accrue d'histoires et de personnages LGBTQ à la télévision est particulièrement nécessaire pour faire progresser l'acceptation des LGBTQ a afirmé Mme Ellis.

Des séries comme Pose, inspirée de la culture « ballroom » des années 1980 et rassemblant le plus grand nombre d'acteurs et actrices LGBTQ pour une émission scénarisée, ainsi que Batwoman, avec la première superhéroïne lesbienne à occuper un premier rôle à la télévision américaine, témoignent de la diversité croissante de la télévision et prouvent que les téléspectateurs du monde entier continuent de réagir extrêmement positivement , a déclaré Mme Ellis.

Des cibles encore plus ambitieuses pour l'avenir

GLAAD augmente la mise pour l'avenir et demande à l'industrie d'atteindre 20 % de représentation des personnages LGBTQ régulièrement présentés dans des séries diffusées à heure de grande écoute d'ici 2025. L'organisme souhaite également s'assurer que d'ici deux ans la moitié des personnages LGBTQ présents à la télévision sont des noirs.

Aux États-Unis, on estime qu'environ 4,5 % des adultes, soit environ 11,3 millions de personnes, s'identifient comme LGBTQ, selon une nouvelle étude réalisée par le Williams Institute de la faculté de droit de l'Université de Californie à Los Angeles.

Pour la première fois dans l'histoire de l'étude, le pourcentage de personnages LGBTQ féminins régulièrement vus et récurrents à la télévision a dépassé les personnages masculins, soit 53 % par rapport à 47 %.

GLAAD suit depuis 24 ans la présence de personnages lesbiens, gais, bisexuels, transgenres et queers à la télévision et a commencé à publier son enquête élargie intitulée Where We Are on TV en 2005.