Dickenson, Fajardo et Judge finalistes pour les prix de la LCF

Les Roughriders de la Saskatchewan seront bien représentés lors du gala de fin de saison de la Ligue canadienne de football (LCF) alors que les joueurs Cody Fajardo et Cameron Judge, ainsi que l’entraîneur Craig Dickenson sont en nomination dans la division Ouest.

Le quart-arrière Cody Fajardo a été nommé finaliste pour le titre de joueur par excellence dans la LCF. L’athlète de 27 ans a aidé les siens à terminer au premier rang de la division Ouest pour la première fois depuis 2009.

À sa première année comme partant, le Californien a mené la ligue au chapitre des verges par la passe avec une récolte de 4302 verges, en plus de lancer 18 passes de touché. Il a également été excellent au sol avec des gains de 611 verges et 10 touchés.

Le quart-arrière des Roughriders, Cody Fajardo, célèbre un touché marqué par les siens au Stade Mosaic. Photo : La Presse canadienne / Matt Smtih

Le pivot du Vert et Blanc sera opposé au receveur et spécialiste des retours de botté des Tiger-Cats de Hamilton, Brandon Banks, lors du gala qui aura lieu plus tard en novembre.

Ce dernier a connu la meilleure saison de sa carrière avec 112 passes captées pour une récolte de 1550 verges et 16 touchés. Les Tiger-Cats ont terminé au premier range de la division Est avec une fiche de 15 victoires et 3 revers.

Pour sa part, le secondeur Cameron Judge est en nomination pour le titre de meilleur joueur canadien.

Le Montréalais de 24 ans a connu une saison du tonnerre avec 61 plaqués, dont 11 sur les unités spéciales. Il a également réussi cinq sacs du quart, deux interceptions et un touché défensif en 17 rencontres.

À sa première saison avec les Roughriders en 2017, Cameron Judge avait songé à prendre sa retraite après une sérieuse blessure. Deux ans plus tard, il a été nommé le meilleur joueur canadien de son équipe. Photo : The Canadian Press / Mark Taylor

Il sera opposé au secondeur des Alouettes de Montréal, Henoc Muamba.

Le Montréalais d’origine congolaise a été un pilier de la défensive de l'équipe avec une impressionnante récolte de 93 plaqués. L’ancien de l’Université Saint-Francis-Xavier a aussi forcé deux échappés.

Puis, l’entraîneur-chef des Riders, Craig Dickenson, est finaliste pour le titre d'entraîneur de l’année dans la LCF.

À sa première année comme entraîneur-chef, l’américain a mené le Vert et Blanc à une fiche de 13 victoires et cinq défaites, la troisième meilleure en 109 ans d’histoire du club.

Il a guidé son équipe au premier rang dans l’Ouest , un exploit qui n'est survenu que trois fois depuis 1975.

Les Roughriders ont connu un début de saison lent, commençant l'année avec un dossier d’une victoire et trois défaites. Craig Dickenson n’a cependant jamais perdu confiance en ses hommes. Au retour de leur première semaine de congé, l'équipe a remporté six matchs consécutifs.

Craig Dickenson le jour de son embauche comme entraîneur-chef des Roughriders de la Saskatchewan le 25 janvier 2019. Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Lors du gala de fin de saison, Craig Dickenson sera opposé à un autre entraîneur-chef recru, soit celui des Tiger-Cats, Orlando Steinauer.

Dans les autres catégories, l’ailier défensif des Blue Bombers de Winnipeg, Willie Jefferson, et le secondeur des Tiger-Cats, Simoni Lawrence, sont les deux finalistes pour le titre de joueur défensif de l’année.

Stanley Bryant des Blue Bombers et Chris Van Zeyl des Tiger-Cats seront opposés pour le titre de meilleur joueur de ligne offensive.

Du côté du meilleur joueur sur les unités spéciales, les deux finalistes sont Mike Miller de Winnipeg et Frankie WIlliams de Hamilton.

Finalement le secondaire Nate Holley des Stampeders de Calgary et le receveur Jake Wieneke des Alouettes de Montréal sont en nomination pour le titre de recrue de l’année.

Les prix seront remis le 21 novembre à Calgary dans le cadre des festivités de la Coupe Grey.

Avec des informations de CBC