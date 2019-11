Un éboulement bloque la seule route se rendant à Telegraph Creek, dans le nord de la C.-B.

Un éboulement rocheux bloque l’accès à la seule route se rendant à Telegraph Creek, une communauté éloignée du nord de la Colombie-Britannique, et l'opération pour le dégager s'avère délicate et pourrait prendre plusieurs jours.

Le travail est très risqué, et nous devons nous assurer que les travailleurs sont en sécurité , explique le chef de la Première Nation de Tahltan, Rick Mclean.

Les rochers ne pouvant pas être simplement poussés dans la rivière, les excavateurs doivent les transporter à l’extérieur de la zone touchée. Or, comme la route est étroite, il est difficile pour les camions de faire demi-tour.

La nourriture est acheminée dans la ville par hélicoptère, dit le chef Rick Mclean. Photo : TranBC

Effets continus des feux de forêt

L’éboulement est une autre conséquence du feu de forêt destructeur de l'an dernier, selon M. Mclean.

À cause des sols et des systèmes racinaires brûlés, des éboulements et des glissements de terrain surviennent lorsque nous recevons beaucoup d'humidité et de pluie , dit-il.

L'an dernier, la communauté a été soumise à un ordre d'évacuation qui a duré 102 jours. Des dizaines de structures, dont 21 maisons, ont été détruites par l'incendie. La communauté est encore en train de se reconstruire.

Nous n’avons pas repris notre souffle depuis cette catastrophe, et cela a des conséquences néfastes sur nos travailleurs et nos équipes de première ligne , dit M. Mclean.

Avec les informations de Paul Tukker