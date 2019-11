Les orignaux forcent l'installation de panneaux à Saint-Honoré

Pas moins de sept collisions avec des orignaux et des chevreuils ont été dénombrées seulement cette année sur le boulevard Martel à Saint-Honoré. En plus d'ajouter de l'affichage dans le secteur, le ministère des Transports lance une étude pour évaluer la situation.

C’est d’abord un citoyen inquiet qui a décidé d'interpeller directement le maire pour que le secteur soit plus sécuritaire. Le ministère des Transports a répondu à son appel en installant un panneau lumineux pour sensibiliser les automobilistes.

L’objectif est de voir s’il y a d’autres mesures qui peuvent être mises en place dans les prochaines semaines , explique la responsable des communications au ministère des Transports, Véronick Lalancette.

De nouveaux panneaux de signalisation permanents seront aussi installés, élargissant la zone de vigilance de 1 à 3 kilomètres.

La zone de vigilance s'étendra maintenant sur trois kilomètres. Photo : Radio-Canada

L'initiative est saluée par le maire Bruno Tremblay. C'est clair qu'on est entouré de bois, on vit dans le même environnement que les animaux. Il faut prévenir et faire attention, réduire notre vitesse le soir. Avec des panneaux lumineux comme ça je pense que ça va mener à réflexion , dit-il.

Accidents fréquents

En 2019, sept collisions avec des orignaux ou des chevreuils sont survenues sur le boulevard Martel, comparativement à deux pour l'année 2018. Bruno Tremblay observe que leur population ne fait qu'augmenter.

Les chasseurs me disent qu’il y a énormément d’orignaux dans leur secteur de chasse. Peut-être que ça va devenir problématique comme le chevreuil à Anticosti. Ils sont beaucoup plus donc il y a plus d'orignaux qui voyagent , a-t-il remarqué.

Ce panneau lumineux sera installé pour les prochaines semaines sur le boulevard Martel à Saint-Honoré. Photo : Radio-Canada

Selon le ministère des Transports, la présence d'orignaux devrait diminuer avec l'arrivée de l'hiver.

Les automobilistes peuvent signaler toute situation dangereuse ou inhabituelle en composant le 511.