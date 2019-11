Soccer : les Patriotes passent en demi-finale du Championnat canadien

Un but de Gabriel Balbinotti à la 52e minute a été suffisant pour que la troupe de Shany Black obtienne son billet pour les demi-finales. Balbinotti a profité d’un centre parfait de Jean-Simon Cournoyer pour marquer de la tête.

On a eu un peu plus de volume d'occasions, mais pas des très franches. UBC en a eu deux très, très grosses qui ne concrétisent pas. De rentrer 0-0, ça a été un peu un soulagement, puis on a vraiment bien ajusté en deuxième mi-temps , résume l'entraîneur joint après la victoire des siens.

En retard au pointage, les Thunderbirds ont mis beaucoup de pression sur les Patriotes dans les dernières minutes et ont passé bien près de niveler la marque.

C'était un peu la stratégie. On hésitait un peu plus à remonter pour s'assurer qu'on soit bien organisé défensivement. [...] Par contre, deux matchs en deux jours, va falloir être bon sur la récupération , explique Black.

De son côté, le gardien de l'année au Canada, Félix Clapin-Girard, a réalisé de nombreux arrêts clés pour garder son équipe dans le match. Il a bloqué les 10 tirs cadrés dirigés vers son filet pour réaliser le blanchissage.

Gabriel Balbinotti a marqué le seul but du match à la 52e minute de jeu. Photo : Capture d'écran / USports

Les Patriotes disputeront leur prochain match vendredi contre les Ravens de l’Université Carleton, les champions de l’Ontario. Ces derniers ont vaincu les X-Men de l’Université Saint-Francis-Xavier, en Nouvelle-Écosse, par la marque de 2-0, plus tôt jeudi, dans des conditions climatiques difficiles.

On est prêts! On a fait l'analyse vidéo d'un de leur match. Là on va prendre celui d'aujourd'hui pour aller un peu plus loin , assure Shany Black ajoutant que la principale force des Ravens réside dans leur force de frappe.