Le milieu économique se mobilise en faveur des grands projets industriels

Porte-parole de Promotion Saguenay, Sonia Tremblay confirme qu’une dizaine d'organismes de développement économique seront présents, mardi, lors d’une rencontre qui se tiendra à la Boîte à Bleuets d’Alma. C’est à ce moment que sera officiellement lancé le mouvement. Les élus régionaux sont aussi invités à prendre part à l’événement.

Les organisateurs invoquent les résultats d’un récent sondage qui a démontré un fort appui aux grands projets pour justifier la création du groupe.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le-Fjord et directeur de Port Saguenay, Carl Laberge, se réjouit de voir que la communauté économique se mobilise.

Ce qu’on entend de nos membres, c’est qu’il y a un besoin de mobilisation évident au niveau de la région envers le développement économique et ce qui se passe en termes de démographie et de création de richesse. C’est certain qu’avec l’avènement des grands projets, c’est de bon augure d’avoir une mobilisation régionale , met-il en relief.

Pierre Charbonneau, un ingénieur de formation et chargé de cours à l’UQAC, sera aussi présent à Alma. La pétition qu’il a lancée en faveur des grands projets compte 11 000 signatures.

D'après les informations de Gilles Munger