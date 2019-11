Une nouvelle espèce de dinosaure identifiée 50 ans après sa découverte

En 1971, dans le nord de la Colombie-Britannique, un géologue a trouvé par hasard les restes d'une griffe dans une roche qui se trouvait à deux pas d'un chemin de fer et de la rivière Sustut, au nord de Smithers.

La chercheuse Victoria Arbour, du Musée royal de la Colombie-Britannique, à Victoria, a participé à la recherche, qui a confirmé que cette griffe et d'autres os trouvés sur les lieux par la suite appartenaient à une espèce jamais identifiée à ce jour.

C'est un drôle de petit dinosaure, affirme-t-elle.

Nouvelle espèce en Colombie-Britannique : une première

Dans un article publié dans le Journal of Life and Environmental Sciences, son équipe précise que c'est la première fois qu'une nouvelle espèce est découverte dans la province de l'Ouest.

Les vastes plaines et les zones rocheuses exposées des Prairies donnent lieu à beaucoup plus de trouvailles, explique Victoria Arbour. En Colombie-Britannique, le terrain souvent accidenté rend l'exploration plus difficile.

Victoria Arbour, du Royal BC Museum, à Victoria, a participé à la recherche qui a permis d'identifier la nouvelle espèce de dinosaure. Photo : La Presse canadienne / Brandy Yanchyk

Le lézard de fer du bassin de la rivière Sustut mesurait un peu moins de 2 mètres de long, pesait environ 150 kilos et avait un bec. Cousin du tricératops, c'était vraisemblablement une proie du fameux tyrannosaure, soutient la chercheuse.

Victoria Arbour prévoit retourner dans le secteur de la rivière Sustut l'été prochain pour rechercher de nouveaux fossiles.