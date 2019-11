Inondations: le progamme d'indemnisation pas mieux qu'en 2017, dit l'UMQ

Le gouvernement a-t-il vraiment réglé les dossiers d’indemnisations pour les inondations printanières de 2019 beaucoup plus rapidement qu’en 2017? C’est ce qu’a avancé la ministre de la Sécurité publique devant les élus municipaux, jeudi, mais le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) est loin d’être convaincu.

On a versé presque trois fois plus d'aide financière à ce jour qu'à pareille date en 2017. On a fermé 20 fois plus de dossiers , a soutenu la ministre Geneviève Guilbeault, en rappelant que 152 millions de dollars avaient déjà été donnés aux sinistrés.

C'est donc dire que l'objectif qu'on avait en modifiant le programme d'indemnisation, en le rendant plus souple et surtout plus efficace, fonctionne , a-t-elle ajouté après sa prise de parole au forum municipal sur les inondations.

La vice-première ministre du Québec souligne aussi que les inondations de 2019 étaient sans précédent et que le gouvernement a reçu environ 1 000 demandes d’indemnisation de plus qu’en 2017.

Le président de l’UMQ, Alexandre Cusson, ne fait pas du tout la même lecture de l'efficacité du programme d'indemnisation que la ministre.

Il y a peut-être de grosses statistiques qui sont intéressantes, mais ça n'a pas mieux fonctionné cette année que ça avait fonctionné la dernière fois , affirme celui qui est aussi maire de Drummondville.

Cette année, ce que j'ai entendu de mes collègues, c'est que sur la question des dédommagements, etc., ça avait été plus long. Alexandre Cusson, président de l'UMQ

Satisfaction variable

L’opinion sur l’efficacité du programme d’indemnisation varie toutefois d’un élu municipal à l’autre. Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, estime de son côté que le processus était beaucoup mieux qu’en 2017.

En 2017, et je ne pense pas exagérer en disant ça, je pense qu'il y a eu plus de souffrance humaine associée au processus de compensation qu'aux inondations elles-mêmes.

Cette année, le maire estime que ses résidents ont reçu plus d’argent et plus vite, quoique plusieurs dossiers ne sont toujours pas réglés.

Globalement, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai partout et pas pour tout le monde, il reste des problèmes.

Geneviève Guilbeault ne s’en cache pas et admet ouvertement que le nouveau programme d’indemnisation n’est pas parfait .