Les libéraux insatisfaits de la mise à jour économique de Québec

Carlos Leitão salue la bonification de l’allocation familiale présentée par le ministre des Finances Éric Girard lors de la mise à jour économique, mais déplore que l'ensemble des Québécois ne bénéficient pas des quelque 4,8 milliards de dollars de surplus. Il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent rien, explique-t-il. Le gouvernement cible les familles avec enfants, mais oublie les familles qui n’ont pas d’enfant et particulièrement les aînés.

Carlos Leitão fait remarquer que de nombreuses personnes vont être touchées par des hausses de prix de l’électricité à partir de 2021. L’ancien ministre des Finances sous le gouvernement de Philippe Couillard y voit un manque de cohérence de la part du gouvernement.

D’un côté, on donne des allocations familiales plus généreuses, mais de l’autre, on fait payer à tout le monde une facture d’électricité plus élevée ».

Carlos Leitão, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances