10 ans après son succès viral, l’UQAM propose un lipdub rafraîchi

La fameuse vidéo réalisée par les étudiants et étudiantes de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 2009 avait à l’époque envahi Internet. Une décennie et 11 millions de visionnements plus tard, des étudiants et étudiantes ont répété l’expérience et ont lancé jeudi une nouvelle version de la vidéo.

Si c’était le tube I Gotta Feeling, de Black Eyed Peas, qui était mis de l’avant dans la vidéo originale, on opte cette fois pour un autre succès pop, Body, de Loud Luxury, dont le vidéoclip a été vu près de 160 millions de fois sur YouTube.

Dans la nouvelle version, on reprend essentiellement le même parcours et les codes de la vidéo virale de 2009 et on y fait notamment un petit clin d’œil au youtubeur Fred Bastien Forrest, qui était étudiant lors de la réalisation du premier lipdub.

Après la sortie de la vidéo originale, le duo à la réalisation Luc-Olivier Cloutier et Marie-Ève Hébert a été énormément sollicité. En plus d’accorder des entrevues à des médias canadiens et américains, son travail avait été salué par les membres du groupe Black Eyed Peas.