Journaux de Groupe Capitales Médias : les propositions d'achat attendues avant mardi

Les entreprises ont maintenant jusqu'au 12 novembre à 17 h pour déposer une offre. Le syndic PricewaterhouseCoopers indique que l'un des quatre groupes concernés a demandé un report de la date butoir.

Le syndic aura ensuite jusqu'au 20 novembre pour présenter le scénario retenu au tribunal. Les mandataires de la coopérative qui souhaite acquérir Le Quotidien croient que le report de l’échéance permettra de peaufiner le dossier. Le syndic ne précise pas qui sont les groupes qui ont signifié leur intention d’acquérir les journaux.

Québec a offert une aide d'urgence de 5 millions de dollars à Groupe Capitales Médias à la fin août. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, croit qu’une solution pointe à l’horizon.

L’enjeu, c’est quel va être le coût pour le gouvernement, le coût pour les employés, les fonds de pension. C’est très complexe comme dossier, probablement l’un des plus complexes depuis que je suis arrivé. Je suis confiant qu’il va y avoir une solution. Il faut juste s’assurer que le plus de monde soit content possible. C’est là l’enjeu , a déclaré le ministre.

D'après les informations de Gilles Munger