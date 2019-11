Vancouver veut une réglementation accrue entourant le vapotage

La motion présentée par les conseillères Lisa Dominato et Rebecca Bligh propose notamment d’interdire les publicités sur les terrains appartenant à la Ville et d’imposer une distance minimum entre les détaillants et les écoles.

Un certain nombre de personnes se sont présentées à l'hôtel de ville pour faire valoir que les cigarettes électroniques les ont aidées à cesser de fumer. Le problème, selon Mme Bligh, c’est que les vapoteuses peuvent avoir l’effet inverse et servir de tremplin vers une dépendance au tabac.

Le Dr Christopher Carlsten, professeur de médecine à l'Université de la Colombie-Britannique, a témoigné devant le conseil et partage les inquiétudes de Mme Bligh. Les jeunes utilisent de plus en plus le produit et il sera difficile de les libérer de cette dépendance , dit-il.

Un premier cas probable de maladie liée au vapotage en Colombie-Britannique a été confirmé en octobre par la médecin en chef de la province, Bonnie Henry.

Certains États américains ont interdit la commercialisation des cigarettes électroniques aromatisées, un geste visant à protéger les jeunes.