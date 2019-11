Attaque de chiens à Potton : Alan Barnes est officiellement accusé

Il y a eu aujourd'hui comparution par le biais de son avocate, rappelle Me Laurence Bélanger, procureure aux poursuites criminelles et pénales. Ils ont demandé de reporter au 20 janvier prochain. Pour la forme, il n'y aura pas d'audition de témoin. C'est vraiment le temps qu'ils prennent possession de la preuve et qu'ils en prennent connaissance.

D'après Me Laurence Bélanger, Alan Barnes est passible d'une peine maximale de 10 ans.

Ces accusations, Dominique Alain les attendait depuis longtemps. Le 29 mars dernier, elle a failli mourir au bout de son sang après avoir été attaquée par les trois chiens d'Alan Barnes. Une attaque qui lui a laissé d'importantes blessures physiques et psychologiques.

Huit mois, 12 chirurgies et un nombre incalculable de séances de physiothérapie plus tard, elle salue le dépôt de ces accusations.

Je suis satisfaite qu'il y ait une justice qui se fasse et que mon dossier avance. Je crois que ça démontre qu'on prend ça plus au sérieux maintenant. On évalue ça comme un acte criminel. Tu es responsable de tes chiens.

Dominique Alain