Une course sans chronomètre au prochain Marathon de Rimouski

L’objectif est de courir sans regarder le chronomètre.

Les participants jouiront de huit heures pour compléter les épreuves actuelles soit 1 km, 5 km, 10 km, 21,1 km et 42,2 km. Les marathoniens pourront à la fois marcher et courir en alternance. La course se tiendra conjointement au Marathon de Rimouski.

Selon la fondatrice du Pace du Bonheur, Nathalie Bisson, le mouvement s’inscrit dans une logique où l’on prône l’activité physique avec moins de rigidité à l’instar de la performance que l’on attribue habituellement à la réalisation d’un marathon.

Nathalie Bisson. Photo : Radio-Canada

Les gens de tout âge et de toutes formes physiques pourront réaliser le marathon. Ce n’est pas parce qu’on court lentement qu’on néglige l’entraînement ou que nous sommes mal préparés. C’est juste que chacun court à son rythme, avec la vie qui est la sienne et dans le corps qui lui appartient , rappelle Nathalie Bisson.