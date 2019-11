L'ex-maire de L’Assomption aurait coûté plus de 4 millions $ à la Ville

Le chaos dans lequel l'ancien maire de L'Assomption a plongé sa ville aurait coûté plus de 4 millions de dollars aux citoyens, dont la moitié en frais juridiques. C'est le montant impressionnant avancé par l'ex-trésorier de la Ville qui témoigne aux observations sur la peine à imposer à Jean-Claude Gingras, jeudi, au palais de justice de Joliette.

Le mois dernier, le maire déchu a été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation d’abus de confiance, d'entrave à la justice et d'intimidation d’une personne associée au système judiciaire. L’Assomption avait été sous mise sous tutelle par Québec pendant près de deux ans jusqu’en février 2017, dans la foulée de ces crimes.

Au cours des cinq dernières années, la Ville a notamment dû débourser des millions de dollars pour payer un avocat à Jean-Claude Gingras afin de le représenter devant la Commission municipale du Québec et dans diverses procédures civiles, en plus d’offrir des compensations financières et du soutien psychologique à des fonctionnaires.

À partir de son élection en 2013, Jean-Claude Gingras a congédié cinq employés sans raison, attribué six contrats sans droit à des gens qu’il connaissait, commandé une filature sur une fonctionnaire et profité de sa position pour interférer dans un litige judiciaire qui l’opposait avec la Ville.

La poursuite devrait demander une peine d’incarcération pour l’homme de 55 ans, mais elle n’a pas encore précisé sa recommandation.

La défense soutient que Jean-Claude Gingras n’a jamais empoché d’argent frauduleusement. Elle fera entendre ses propres témoins avant de suggérer la peine qu’elle estime appropriée.

Les observations sur la peine vont se poursuivre au cours des prochaines semaines.