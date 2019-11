Toronto dévoile son plan pour les sans-abri à l'approche de l'hiver

La Ville de Toronto a dévoilé son plan de services hivernaux pour sa population itinérante. Les mesures comprennent un nouveau centre pour les réfugiés sans-abri et demandeurs d’asile et près de 500 nouveaux espaces.

Le plan 2019-2020 propose un nouveau centre pour les réfugiés et demandeurs d’asile sans abris dans le secteur des rues Yonge et Finch, celui-ci devrait ouvrir ses portes le 12 novembre, selon un communiqué de la ville.

Le centre, qui sera géré par l’organisme Homes First Society, pourra accueillir 200 adultes et offrira l'hébergement pour la nuit ainsi que des services spécialisés grâce à des partenariats avec des organismes communautaires, le bureau des nouveaux arrivants de Toronto et des services municipaux existants.

L’ouverture du centre devrait libérer 200 lits dans le système des refuges de Toronto, a ajouté la Ville.

Le propriétaire du bâtiment qui accueille le refuge, Times Group Corporation, a offert de louer l’espace de 7400 mètres carrés à la Ville pour aider les nouveaux arrivants à Toronto.

La demande pour des refuges d’urgence sans précédent

Toronto continue de vivre une demande sans précédent pour les refuges d’urgence , a affirmé la municipalité, ajoutant que l’itinérance est un enjeu extrêmement complexe .

Le plan de la Ville comprend l'ajout de 485 places au total dans les refuges et devrait aussi offrir de nouveaux services aux personnes en situation d’itinérance.

En ajoutant ces nouvelles places aux 414 places déjà disponibles pour l'hiver dans les centres de répit de la ville ouverts 24 heures sur 24, ce sont maintenant 899 places qui seront disponibles pour l'hiver.

Le système de refuges de Toronto compte présentement 7105 lits dispersés dans 63 sites à travers la ville.

En tout, c'est donc plus de 8000 places qui seront disponibles dans les refuges pour les sans-abri à Toronto pendant l'hiver.

Les services hivernaux suivants seront disponibles jusqu’en avril 2020 50 places dans le centre de répit, disponible 24 h/24, géré par le centre St-Felix, au 25 avenue Augusta

100 lits temporaires pour l'hiver au refuge Seaton House, au 339 rue George

50 lits temporaires pour l'hiver au 545 boulevard Lakeshore, gérés par Home First Society

85 places dans des motels pour des adultes célibataires au sein de divers programmes d'accès au logement

La Ville affirme qu’il s’agit du sixième hiver consécutif au cours duquel elle augmente la capacité totale d’accueil pour les sans-abri.

La pression sur le système augmente

La Ville de Toronto affirme que son plan est en réponse à la pression grandissante de la part des réfugiés et des demandeurs d’asile, de même que les gens en provenance de municipalités voisines où moins de services sont déployés pour les sans-abri.

En date du 4 novembre, Toronto comptait 6603 personnes de tous âges dans son système de refuges, et 612 personnes dans les centres de répits et centres d'accueil temporaires, ajoute la Ville.

La municipalité affirme avoir ajouté 2500 lits dans les refuges depuis 2015.

Toronto compte dévoiler son plan pour le logement abordable au cours du mois de décembre.