Fermeture temporaire chez Roland Boulanger à Warwick

Une des plus anciennes entreprises du Centre-du-Québec, Roland Boulanger & Cie située à Warwick, ferme pour une durée indéterminée. Plus de 125 travailleurs se retrouvent sans emploi.

L'entreprise, qui fabrique des moulures pour le marché de la construction, a cessé ses opérations puisqu'elle a un problème de liquidité depuis la vente de Rona à Lowe's.

On a travaillé très fort pour retomber sur nos pattes et trouver des solutions pour remplacer ce volume ça. On avait des plans d'action qui n'ont pas porté fruit. Cet été, on a fait un plan de redressement majeur en congédiant près de 100 employés, mais on n'a pas eu le temps de le mettre à terme. La crise de liquidité est arrivée , a expliqué le président-directeur général, Alexis Boulanger.

Fondée en 1942, cette fermeture représente une lourde perte pour la petite municipalité.

C'est un fleuron de notre économie, il y a déjà eu jusqu'à 400 travailleurs. C'est une fermeture temporaire, on garde espoir , a ajouté le maire de Warwick, Diego Scalzo.

Le groupe Boulanger possède d'autres usines qui fonctionnent bien. Le sort officiel de celle de Warwick sera scellé dans les prochaines semaines.