Catherine Dorion critiquée pour son coton ouaté au Salon bleu

Des députés auraient demandé au président de l’Assemblée nationale, François Paradis, de sévir. Selon eux, la députée de Taschereau ne respectait pas le décorum et les consignes vestimentaires données à l’ouverture des travaux parlementaires.

Ces députés auraient menacé d’intervenir en chambre auprès du président pour exclure la députée solidaire. Catherine Dorion a donc décidé par elle-même de quitter le Salon bleu.

On a informé Catherine de ça, elle a été ébranlée et parce qu’elle a souhaité éviter que ça prenne des proportions ridicules elle a préféré quitter et ne pas assister à la période de questions , relate Gabriel Nadeau-Dubois, l’un des co-porte-parole de Québec solidaire.

La députée aurait porté le même coton ouaté lors d'une période de questions le 25 septembre 2019.

Catherine Dorion portant un coton ouaté orange lors d'un vote au Salon bleu le 25 septembre 2019. Photo : Capture d'écran d'une vidéo de l'Assemblée nationale du Québec

L’événement survient peu après le tollé que la députée de Québec solidaire a causé avec sa photo d’Halloween.