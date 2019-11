Un Baie-Comois achète son ancienne école secondaire

Sylvain Poirier a acheté aux enchères mercredi le bâtiment d’une ancienne école secondaire privée. L’école Jean Paul II a fermé ses portes en 2016. La compagnie à but non lucratif qui possédait le bâtiment avait accumulé une dette de plus 38 000 $ en taxes impayées à la ville de Baie-Comeau.