Les enseignants de l’Université du Nord de la Colombie-Britannique en grève

Le personnel a lancé l'avis de grève il y a trois jours, lorsque les négociations avec la direction de l'établissement se sont terminées dans une impasse.

Dans un communiqué, l’association des enseignants affirme que l'avis de grève a été accueilli par un silence radio par l’administration, ce qui oblige le personnel à se rendre au piquet de grève.

Le vice-président de l’Association des enseignants de l’UNBC, Paul Siakuluk, dit que les revendications du personnel sont fermes, mais que cette dernière souhaite une résolution rapide.

J'espère que cela ne durera pas très longtemps, que les deux parties parviendront à un accord équitable dans les prochains jours, mais nous sommes prêts à rester au piquet [de grève] aussi longtemps qu'il le faudra pour obtenir un accord équitable , explique-t-il.

Des milliers d’étudiants ont été informés de la grève par courriel.

Les cours sont notamment annulés jeudi, et les autobus ne franchiront pas le piquet de grève. Ils utilisent un arrêt temporaire sur University Way. La bibliothèque, la cafétéria et d’autres lieux étudiants seront toujours ouverts, selon un communiqué de l’Université.

L'Association représente tout le personnel enseignant de l'école. Les salaires de tous les membres du personnel enseignant, professeurs permanents, bibliothécaires et instructeurs contractuels, sont au cœur du litige. Une déclaration publiée par l'association avançait que les salaires actuels se situaient au plus bas de l’échelle .

L’association des enseignants et l’administration universitaire se sont rencontrées lundi matin pour tenter de trouver une solution. L'Université a présenté une offre, que les enseignants ont rejetée.

Le corps professoral de haute qualité est la colonne vertébrale de notre établissement et c'est pourquoi, en tant qu'Université, en tant qu'employeur dans cette affaire, nous nous sommes engagés à conclure un accord juste avec nos professeurs , a déclaré lundi le président de l'UNBC, Daniel Weeks.

Les négociations ont débuté lorsqu’un groupe de travail a comparé les salaires d’autres universités similaires, comme l’Université de Thompson River et de Trent, en Ontario avec ceux de l'UNBC. Ce groupe a estimé que les salaires des enseignants de l’UNBC étaient les plus bas.