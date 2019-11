Une simulation pour tester la piste cyclable du pont Jacques-Cartier l'hiver

Selon la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), la simulation qui se déroulera en circuit fermé commencera dès la fermeture de la piste cyclable du pont, généralement au début décembre.

Un groupe de cyclistes témoins (bénévoles et volontaires) sera également appelé à emprunter la piste pendant l’hiver pour rendre compte des conditions et des difficultés qu’ils rencontrent pendant la saison froide sur le pont.

On souhaite identifier les techniques de déneigement et les produits déglaçants les plus efficaces, le tout à la lumière des commentaires et de l’expérience de cyclistes témoins qui testeront la surface de roulement , explique la PJCCI dans un communiqué.

Tous les aspects allant des coûts d’exploitation à la sécurité et aux services requis seront évalués, promet la société fédérale qui gère, entre autres, les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain.

Depuis plusieurs années, PJCCI travaille à identifier des solutions pour minimiser les risques et permettre une exploitation hivernale sécuritaire de la piste multifonctionnelle. Malgré les nombreux défis que présente cette structure, nous n’abandonnons pas et nous poursuivons nos efforts. Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI

Mme Martel mise également sur l’expertise de Vélo Québec et sur l’assistance du Réseau de transport de Longueuil pour la mise en place d’une navette cycliste qui permettra aux amateurs de vélo de franchir le pont Jacques-Cartier cet hiver malgré la fermeture de la piste multifonctionnelle.

Les cyclistes qui souhaitent participer à cette simulation peuvent communiquer avec la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée à communications@pjcci.ca (Nouvelle fenêtre) au plus tard le 22 novembre prochain.