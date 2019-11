Ottawa invité à revoir la formule de financement de l’éducation des Premières Nations

Selon le vice-chef de la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan , David Pratt, le modèle de financement du gouvernement fédéral, qui a été introduit le 1er avril, comporte plusieurs lacunes puisqu’il est basé sur les fonds alloués par le passé plutôt que sur le nombre d’élèves inscrits dans les écoles.

Une porte-parole de Services aux Autochtones Canada, Matrine Stevens, indique que le modèle actuel permet aux Premières Nations de bénéficier d’un financement de base prévisible .

Nous pensons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour instaurer une formule de financement en éducation efficace , estime-t-il, ajoutant qu’Ottawa doit tenir compte du fait que l’éducation dans les Premières Nations a été négligée depuis plusieurs années.

Cette formule de financement sera éventuellement remplacée par des accords régionaux conclus entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations.

D’ailleurs, des négociations à cet effet sont en cours entre Ottawa et la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan , mais David Pratt, qui gère le portefeuille de l’éducation pour la fédération, affirme que les pourparlers avancent lentement .

Écart dans la diplomation

La semaine dernière, la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan et la Fédération des enseignants de la Saskatchewan ont demandé à la province et au fédéral d’offrir un financement immédiat pour réduire l’écart de diplomation entre les élèves autochtones et les autres élèves en Saskatchewan.

En 2018, 86,5 % des élèves non autochtones obtenaient leur diplôme dans les délais habituels, contrairement à 44,5 % pour les élèves des Premières Nations ainsi que des communautés métisses et inuits.

Il faut que les choses changent. Nous avons besoin d’actions concrètes. Nous avons besoin d’investissements immédiats pour que tous nos élèves puissent réussir , souligne le chef de la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan , Bobby Cameron.

Le sous-ministre adjoint de l’Éducation de la Saskatchewan, Gerry Craswell, mentionne que la province est en train d’établir un plan pour résoudre ce problème.

Il dit aussi que les membres des Premières Nations seront impliqués dans l’élaboration du plan stratégique en éducation pour les prochaines années.

Avec les informations de Morgan Modjeski