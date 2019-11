Christiane Gagnon concède la victoire, mais doute de l’intégrité du processus électoral

Ce matin,on a mis fin au recomptage parce que je pense que le nerf de la guerre est ailleurs , a-t-elle déclaré à la fin du dépouillement au bureau du directeur de scrutin à Québec.

Le juge qui supervisait le processus a entendu trois témoins au sujet des allégations d'irrégularités du scrutin. Un bureau de vote de la Basse-Ville a notamment été déplacé le jour même de l’élection, après le début du vote, et il y a eu division des boîtes.

Selon Christiane Gagnon, ce changement aurait pu permettre à des électeurs de voter à plus d’une reprise. Elle soutient aussi qu’au moins un vote enregistré au nom d’une personne décédée aurait été comptabilisé.

Ça, c’est une contestation d’élection, ce n’est plus le processus de recomptage. On est rendu plus à une réflexion. Je pense qu’il y aurait à faire une réflexion sur la démarche des élections à plusieurs niveaux.

On a vu qui avait une personne qui était décédée qui avait voté. Est-ce qu’il y en a eu ailleurs? Il faut fouiller vraiment. Avec les avocats, on va regarder ça. Christiane Gagnon, candidate du Bloc québécois défaite dans Québec

À l’issue de la soirée électorale du 21 octobre, le ministre sortant Jean-Yves Duclos a été déclaré vainqueur avec 325 voix d’avance sur la candidate bloquiste.

Les membres de l’équipe libérale qui ont participé au dépouillement judiciaire jugent inadmissible que Christiane Gagnon remette en doute l’intégrité du processus électoral.